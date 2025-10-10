Индийский писатель П. Стэнли умер после того, как закончил мемуары. Об этом сообщает издание Mathrubhumi.

Писатель и сценарист индийского кино П. Стэнли скончался 9 октября. Причина смерти кинопродюсера не называется. Сообщается, что накануне смерти он успел дописать свои мемуары под названием «Серебряный экран памяти».

Стенли за свою карьеру успел снять несколько фильмов, а также выпустить десятки книг, романов и рассказов. В 90-х писатель перенес операцию на сердце.

