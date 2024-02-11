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Опубликовано 11 февраля 2024, 17:45
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Индийский актер внезапно задохнулся на съемках

Индийский актер Шридхар внезапно умер от удушья.
Индийский актер внезапно задохнулся на съемках

© Freepik

Скончался индийский актер Шридхар, известный по роли в хитовом боевике Anjathe. Причиной смерти стало удушье.

Как пишет «Российская газета», Шридхар исполнил в ленте важную для сюжета роль второго плана.

Последние несколько дней актер страдал из-за сильного кашля. Он умер в половине второго ночи от удушья.

В последнее время актер работал над своей лентой как режиссер.

Ранее умер российский актер Олег Арлахов. Он скончался на 76-м году жизни.

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