Опубликовано 11 февраля 2024, 17:45
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Индийский актер внезапно задохнулся на съемках
Индийский актер Шридхар внезапно умер от удушья.
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Скончался индийский актер Шридхар, известный по роли в хитовом боевике Anjathe. Причиной смерти стало удушье.
Как пишет «Российская газета», Шридхар исполнил в ленте важную для сюжета роль второго плана.
Последние несколько дней актер страдал из-за сильного кашля. Он умер в половине второго ночи от удушья.
В последнее время актер работал над своей лентой как режиссер.
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