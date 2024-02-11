Индийский актер внезапно задохнулся на съемках

Скончался индийский актер Шридхар, известный по роли в хитовом боевике Anjathe. Причиной смерти стало удушье.

Как пишет «Российская газета», Шридхар исполнил в ленте важную для сюжета роль второго плана.

Последние несколько дней актер страдал из-за сильного кашля. Он умер в половине второго ночи от удушья.

В последнее время актер работал над своей лентой как режиссер.

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