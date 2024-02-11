Умер советский и российский актер Олег Арлахов

9 февраля умер советский и российский артист Олег Арлахов. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского ТЮЗа.

Актер родился в июле 1948 года. В 1967 году окончил Нижегородское театральное училище. С 1967 по 2013 годы служил в Нижегородском ТЮЗе.

Коллеги артиста подчеркивают, что Олег Арлахов создал «множество прекраснейших ролей», которые полюбились нескольким поколениям зрителей.

«Он оставался одним из самых любимых и значимых актёров в ТЮЗе больше 45 лет, всю свою театральную жизнь», — сказано в некрологе.

Арлахов исполнил десятки ролей на сцене: в том числе лося в «Аэлите», Ивана в «Коньке-Горбунке», кота Базилио в «Приключениях Буратино», короля в «Золушке» и «Снежной короле», Савельича в «Капитанской дочке» и многие другие образы.

Прощание с артистом пройдет в Нижегородском ТЮЗе 13 февраля с 11.00 до 12.00.

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