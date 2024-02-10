На 60-м году жизни скончался солист Пермской оперы Павел Рейман, об этом сообщает Ura.ru.

Известный солист Пермской оперы Павел Рейман умер в возрасте 59 лет. Сообщение с печальной новостью распространили представители Пермского театр оперы и балета.

«С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни солист Пермской оперы Павел Евгеньевич Рейман (1964—2024). Приносим искренние соболезнования родным и близким покойного», — сказано в некрологе.

Причина смерти артиста не уточняется. Рейман не дожил всего несколько недель до своего 60-летия. Артист родился 26 февраля.

Павел Рейман исполнял партии в таких операх, как «Орлеанская дева», «Пиковая дама», «Евгений Онегин», «Кармен», «Травиата» и многих других.

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