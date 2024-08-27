Игрока «Что? Где? Когда?» Александра Бялко похоронили на Хованском кладбище. Об этом сообщает ТАСС.

Александр Бялко скончался 24 августа в Москве от остановки сердца. Ему был 71 год. Экс-участника телепрограммы «Что? Где? Когда?» похоронили 27 августа на Хованском кладбище. Сообщается, что церемония прощания с Бялко прошла в кругу друзей и родных знатока.

Последние годы для Александра Бялко выдались тяжелыми — после смерти жены он остался один. Телеведущая Ольга Орлова рассказывала, что мужчина подрабатывал репетиторством, ему не хватало денег на жизнь.

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