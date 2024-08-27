63-летняя сестра Мэрайи Кэри покончила с собой в хосписе, узнав о смерти мамы

Сестра Мэрайи Кэри покончила с собой в хосписе, узнав о смерти мамы. Об этом сообщает The Sun.

В конце августа стало известно о семейной трагедии певицы. В один день умерли ее 87-летняя мать и 63-летняя сестра. По информации источника, Элисон, сестра Кэри, провела последние дни жизни в хосписе из-за проблем с внутренними органами. Узнав о смерти родительницы, она покончила с собой.

«Под жесткой внешностью Элисон была очень умным, теплым и чувствительным человеком. Я знаю ее девять лет как друга и последние месяцы как человек, ухаживающий за больным. Мне будет ее очень не хватать. Прощай, Элисон», — высказался приятель умершей.

Известно, что мать Кэри также умерла в больнице. Она ушла из жизни из-за возрастных болезней. Певица провела последнюю неделю рядом с кроватью родственницы.

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