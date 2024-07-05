Глава района Курской области Белых умер из-за травм после заготовки дров для СВО

Исполняющий обязанности главы Советского района Курской области Сергей Белых умер после того, как получил травмы во время заготовки дров для нужд СВО. На мужчину упало дерево. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Информация о смерти главы появилась 5 июля. Смирнов рассказал, что в пятницу утром Сергей Белых был возле поселка Кшенский и участвовал в заготовке дров. Во время рубки на чиновника упало дерево. С травмами его повезли в больницу, где врачи пытались спасти пациента, но не смогли.

Врио губернатора региона принес соболезнования его родным и близким, а также посвятил чиновнику несколько строк.

«Он запомнится всем нам как опытный руководитель, сделавший большой вклад в развитие муниципального образования. Обязательно окажем всю необходимую помощь его семье», — поделился Смирнов в своем Telegram-канале.

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