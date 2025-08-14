«Пишу посты в соцсетях»: вдовец Валентины Легкоступовой не пришел на могилу в годовщину смерти

Вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов не пришел на ее могилу в годовщину смерти. Напомним, артистка скончалась из-за травмы пять лет назад – 14 августа 2020 года.

Издание «Абзац» узнало, что Фирсов сейчас находится в Тупсе. Яхтсмен не забывает жену – утром он заказал панихиду в храме.

В день памяти могила певицы утопает в цветах. К месту захоронения пришли многочисленные фанаты.

Фирсов признался, что три дня думал о предстоящей годовщине. Мужчина часто вспоминает Легкоступову.

«В даты памяти всегда заказываю молебны и, если нахожусь в Москве, посещаю могилу. А еще пишу посты в социальных сетях», - поделился Фирсов.

Ранее он рассказывал, что Легкоступова поскользнулась в ванной, но на предложение вызвать скорую ответила отказом. Наутро у певицы разболелась голова, приехавшая дочь отвезла маму в наркологию, но не травмпункт, утверждал Фирсов. Он допустил, что два дня у артистки формировалась опухоль и ее можно было спасти, но в наркологии другой профиль лечения и травму там не заметили.