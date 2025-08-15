Актер и режиссер Пол Дэвис умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает «Российская газета».

Пол Винсент Дэвис скончался у себя дома в возрасте 90 лет. Причина смерти актера, режиссера и кукловода не уточняется.

Пол Дэвис более 30 лет своей жизни посвятил работе в кукольном театре Puppet Showplace в Бруклине, США. Он начал интересоваться куклами еще в детстве — первые шоу с марионетками он показывал своим родителям в четыре года.

После этого Дэвис вместе с отцом соорудил театр в гараже. Он работал с театрами Нью-Йорка и Вашингтона, являлся автором постановок по мотивам Шекспира, Беккета и других известных писателей.

Ранее мы писали о том, что родные Романа Старовойта встали на колени у могилы политика.

Мы также рассказывали о смерти в возрасте 78 лет матери Джеффа Безоса. Женщина страдала деменцией.