Где пройдут прощание и похороны с актером «Ментовских войн» Фирсовым

Похороны актера из сериалов «Ментовские войны» и «Невский» Ивана Фирсова пройдут 15 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в его окружении.

По данным aif.ru, похороны пройдут 15 ноября в 13.00 в здании крематория на Шафировском проспекте. Эту информацию изданию подтвердила дочь артиста. Она пояснила, что отпевание и церемония прощания также пройдут в крематории.

Фирсов — уроженец Ленинграда. В качестве актера дебютировал в 2010 году. Тогда он сыграл эпизодическую роль в сериале «Дознаватель». За карьеру снялся в более чем 20 проектах. Среди известных картин с его участием — «Ментовские войны-9», «Невский», «Морские дьяволы. Особое задание» и другие.

Напомним, артист скончался 10 ноября в возрасте 57 лет. Причиной его смерти стал рак.

Ранее на Троекуровском кладбище похоронили Владимира Симонова. Могила артиста находится рядом с Ириной Мирошниченко и недавно ушедшим из жизни телеведущим Юрием Николаевым.