Рядом могилы известных личностей: на каком участке Троекуровского похоронили актера Симонова

На Троекуровском кладбище похоронили Владимира Симонова. Могила артиста находится рядом с Ириной Мирошниченко и недавно ушедшим из жизни телеведущим Юрием Николаевым.

Артиста похоронили на 21 участке кладбища. Рядом с ним покоятся актриса Ирина Мирошниченко и телеведущий Юрий Николаев, который скончался 4 ноября, пишет StarHit.

Попрощаться с актером пришли коллеги: Сергей Маковецкий, Нонна Гришаева, Любовь Тихомирова, Людмила Максакова, Леонид Ярмольник, Елена Сотникова и другие. Вдова Симонова Яна Соболевская не смогла сдержать слез на похоронах и нежно гладила портрет Владимира. В последний путь артиста проводила и его бывшая супруга Екатерина Беликова, которая прилетела ради этого из Лондона. Присутствовали на траурной церемонии и дети Владимира от разных браков.

Владимир Симонов ушел из жизни в возрасте 68 лет. Причиной смерти стало хроническое заболевание, развившееся на фоне артериальной гипертензии.

Напомним, актриса Людмила Максакова встала на колени перед гробом артиста. Ее с Симоновым связывала давняя дружба.