Причиной смерти актера Ивана Фирсова в возрасте 57 лет стал рак

Причиной смерти актера Ивана Фирсова, известного по сериалам «Ментовские войны», «Майор Гром», «Невский», стал рак. Об этом сайту aif.ru сообщила его знакомая по имени Юлия.

«У него была онкология», - поделилась собеседница.

Актер скончался 10 ноября. Дата и время прощания пока неизвестны. Смерть Фирсова подтвердила его дочь.

Напомним, актерская карьера Фирсова началась в 2010 году со съемок в эпизоде сериала «Дознаватель». На его счету участие в более чем 20 проектах. Самые громкие картины – «Морские дьяволы. Особое задание», «Невский», «Ментовские войны-9» и другие.

Ранее сообщалось о смерти актера из сериала «Граница. Таежный роман» Владимира Симонова. Ему было 68 лет. Причиной смерти стала хроническая болезнь.

Известно, что у артиста остались четверо детей. В качестве наследства актер оставил квартиру в центре Москвы, две дачи и раритетные автомобили.