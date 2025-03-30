В Литве в возрасте 96 лет умер советский актер и писатель Пранас Трейнис

Умер советский и литовский актер, писатель и драматург Пранас Трейнис. Ему было 96 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Известно, что деятель культуры ушел из жизни 28 марта.

Церемония прощания состоится 2 апреля в Вильнюсе, после чего Пранаса Трейниса похоронят в своем родном городе Куктишкес Утенского района Литвы.

В 1950 году Пранас Трейнис окончил актерскую студию Литовского драматического театра, а в 1958 году стал его директором и занимал эту должность до 1991 года.

В 1963 году вышел в свет его дебютный сборник рассказов «Береговые голуби». Два года спустя был опубликован рассказ «Соловей на закате». В 1966 году Трейнис стал членом Союза писателей Литовской ССР, сообщает портал Bernardinai.lt.

Ранее в возрасте 90 лет скончался американский актер кино и телевидения Ричард Чемберлен. Причиной его смерти стали осложнения после инсульта.