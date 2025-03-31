«Пришел ко мне на ходунках»: врач Бедроса Киркорова рассказал про его здоровье перед смертью

Врач Бедроса Киркорова сообщил, что лечил артиста от пневмонии перед смертью БАДами. Об этом стало известно в эфире шоу «Звезды сошлись».

18 марта ушел из жизни Бедрос Киркоров. В студию ТВ пришел лечащий врач артиста, который рассказал о приеме БАДов. По словам Александра Новоселова, он лечил Киркорова от остаточной пневмонии, и БАДы якобы помогли улучшить его состояние.

«Я лечил внутрибольничную пневмонию. Остатки у него были, пневмония была не в остром состоянии. Оздоравливал БАДами. Он ко мне пришел на ходунках, а когда я его пролечил, он передвигался без ходунков уже», — высказался Александр.

На съемках шоу появился и другой врач, который осудил действия коллеги. Он считает, что пожилому Бедросу нужно было серьезное лечение. Такого же мнения придерживается и журналистка Алла Данько.

«Человек, которому за 90, должен наблюдаться у серьезных врачей в хороших клиниках. БАДы, мое мнение, кроме вреда, ничего не приносят», — резюмировала она.

Сам сын Киркорова не комментировал его состояние.

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