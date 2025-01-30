Фигуристы Вадим Наумов и Евгения Шишкова перед гибелью признались в любви к сыну

Вадим Наумов и Евгения Шишкова перед гибелью признались в любви к сыну. Журналисты обратили внимание на последний пост спортсменов в соцсети.

Наумов и Шишкова находились в самолете, столкнувшемся с военным вертолетом. Незадолго до трагедии в Канзасе закончился чемпионат США по фигурному катанию, на котором их 23-летний сын занял четвертое место. Максим опубликовал пост, в котором поблагодарил всех за поддержку. Его родители так же, как и многие подписчики, оставили в ответ теплые слова, заявив о гордости и любви.

«Мы гордимся тобой, Максим. Он поднялся на подиум на Национальных соревнованиях после седьмого места в короткой программе. Это красивое и эмоциональное выступление — результат командной работы. Максим заслужил свое место в команде чемпионов четырех континентов», — написали Наумов и Шишкова.

По предварительным данным, Максим не был на борту разбившегося самолета.

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