«Я просто молюсь»: муж пассажирки разбившегося в США самолета озвучил ее последние слова

Муж одной из пассажирок самолета, разбившегося в Вашингтоне в ночь на 30 января, поделился ее последним сообщением. По словам Хамаада Раза, он узнал о трагедии, когда ожидал 26-летнююю жену в аэропорту.

Мужчина в разговоре с журналистами отметил, что не теряет надежды на ее спасение.

«Я просто молюсь, чтобы кто-нибудь вытащил ее из реки прямо сейчас, пока мы разговариваем. Это все, о чем я могу молиться, я просто молюсь Богу», — приводит mk.ru слова Раза.

Он признался, что жена успела отправить ему сообщение непосредственно перед крушением. Самолет шел на посадку, поэтому женщина смогла поймать сеть и рассказать мужу, что до прилета осталось всего 20 минут. Ответные сообщения Хамаада уже доставлены не были.

Напомним, на борту рейса 5342, летевшего из Уичито в Вашингтон, находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. По некоторым данным, самолет после столкновения с военным вертолетом раскололся на две части и упал в реку. Он находится на глубине около двух метров.

Ранее в Федерации фигурного катания на коньках России отреагировали на информацию о крушении в США пассажирского самолета, на борту которого были российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов.