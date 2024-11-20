Евгений Поддубный заявил о гибели бывшего «морского котика» Майкла Меоли в Киеве

В Киеве погиб бывший «морской котик», специалист по тактической медицине Майкл Меоли. Информацию о его кончине разместил журналист Евгений Поддубный в личном Telegram-канале.

Военкор со ссылкой на иностранные информресурсы рассказал, что Майкл умер в результате ДТП. Что именно произошло, не уточняется.

Майкл Меоли был гендиректором американской компании Tactical Rescue Options. На Украине находился в рамках проекта NAEMT (национальная ассоциация специалистов неотложной медицинской помощи – прим. «Страсти»). О том, как долго бывший «морской котик» пробыл в Киеве, нет данных.

Ранее стало известно, что боец СВО лишился ноги из-за бюрократической ошибки. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Также недавно появилась информация, что мать бойца СВО из Волгограда добивается получения тела погибшего сына. Мужчину похоронили в Луганске без ведома родительницы, а она хочет его упокоить на малой родине.