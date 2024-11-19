«Он погиб, но до сих пор не доехал до дома»: мать умершего бойца СВО требует вернуть тело похороненного сына

В Волгограде мать погибшего бойца СВО пытается добиться перезахоронения сына. Женщина не смогла с ним проститься, так как его без ее ведома упокоили в Луганске. Об этом сообщает V1.ru.

По данным источника, мужчина погиб 7 августа во время выполнения первого боевого задания. Контракт он решил подписать, так как находился в колонии и хотел выйти на свободу с чистой совестью.

Смерть участника специальной военной операции подтвердили 2 ноября. С этого дня его мать ждала, когда сможет получить тело сына. Однако спустя две недели ей сообщили, что его уже похоронили.

«Меня спрашивали, где будет захоронение. Я сказала, что в Красноармейском районе. Оказалось, что его похоронили еще 1 ноября. А мне об этом никто ничего не говорил. Я хочу, чтобы сына привезли домой. Я хочу с ним проститься. Он всегда мне говорил, когда звонил: «Мам, не переживай, всё хорошо. Скоро буду дома». Он погиб, но до сих пор так и не доехал до дома», - рассказала жительница Волгограда.

Женщина обратилась в военкомат и воинскую часть с просьбой принять меры и вернуть ей тело сына.

Ранее коллеги высказались о погибшей под Курском главреде районной газеты.