Евгений Дога умер от сердечной недостаточности после 20-летней борьбы с раком

Композитор Евгений Дога более 20 лет боролся с онкологическим заболеванием. Причиной смерти знаменитости стала острая сердечная недостаточность. Он также страдал хронической ишемической болезнью сердца и гипертонией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, Евгений Дога скончался на 89-м году жизни.

Композитор оставил неизгладимый след в мировой музыкальной культуре. Его творческое наследие включает музыку к более чем 200 фильмам, в том числе к культовой картине «Мой ласковый и нежный зверь», авторство знаменитого вальса, признанного ЮНЕСКО одним из лучших произведений мировой классики. Он создавал балеты, оперы, симфонии и занимался камерной музыкой.

Ранее мы писали о том, что умер от гипертонии в возрасте 65 лет композитор Адриан Корчинский. Он писал музыку к песням Ларисы Долиной, Иосифа Кобзона, Ирины Аллегровой и других артистов.

Также стало известно о том, что за два дня до юбилея умер композитор Михаил Герцман. Он продолжительное время болел, а 10 января он попал в больницу после инсульта.