Написал музыку для песен Долиной и Аллегровой: умер композитор Адриан Корчинский

Умер композитор Адриан Корчинский, написавший музыку к песням Ларисы Долиной, Иосифа Кобзона, Ирины Аллегровой и других артистов. Ему было 65 лет.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, причиной смерти стала гипертония. Вечером 2 марта Корчинский находился с женой в квартире на Хамовническом Валу в Москве. Музыканту внезапно стало плохо, и он потерял сознание.

Приехавшие по вызову медики не смогли помочь композитору, им оставалось лишь констатировать смерть.

Адриан Корчинский входил в состав Союза композиторов России, а также является лауреатом премии ЮНЕСКО.

Он работал не только с российскими артистами, но также писал музыку для телевизионных программ.

Ранее умер советский композитор, автор песен, аранжировщик, продюсер, член Союза композиторов России Юрий Мартынов. Ему было 67 лет. Долгое время младший брат легендарного советского певца Евгения Мартынова страдал от болезни.