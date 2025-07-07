Сегодня его сняли с должности главы Минтранса РФ: Романа Старовойта нашли мертвым

Роман Старовойт погиб в Одинцово Московской области. Бывшего главу Курской области нашли мертвым, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ об отстранении от должности Романа Старовойта — он занимал пост главы Министерства транспорта России. Дополнительный комментарием, мотивирующих данное решение, представлено не было. Роман руководил ведомством чуть больше года. До этого он был губернатором Курской области.

Позже СМИ сообщили, что Старовойт ушел из жизни. Его труп нашли в подмосковном доме. По данным Telegram-канала SHOT, на месте трагедии было найдено огнестрельное оружие.

Также SHOT пишет, что незадолго до случившегося у Старовойта начались проблемы из-за возможного уголовного дела. На экс-главу Курской области якобы дал показания его заместитель Смирнов — сейчас он находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве на 1 млрд рублей при строительстве защитных сооружений в регионе.

Ранее сообщалось, что актера и сценариста Вячеслава Богачева нашли мертвым в его квартире. Он скончался от сердечной недостаточности.