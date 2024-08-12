Экс-участница дуэта Zeb and Haniya Хания Аслам скончалась от остановки сердца

Ушла из жизни бывшая участница дуэта Zeb and Haniya, композитор и продюсер Хания Аслам. Об этом сообщает издание The Indian Express.

39-летняя артистка скончалась 11 августа. Причиной стала остановка сердца.

Хания Аслам прославилась в 2008-м, когда вышел дебютный альбом ее группы Zeb and Haniya - девушка основала дуэт со своей кузиной Зеб Бангаш годом ранее.

Проект Zeb and Haniya распался в 2014-м, когда Хания отправилась на учебу в Канаду. Позднее она вернулась на родину, в Пакистан, впоследствии получив статус одной из самых успешных музыкальных продюсеров страны.

В 2017-м вокалистку номинировали на премию Lux Style Award в категории «Лучшая певица».

Ранее стало известно, что ушел из жизни снявшийся в фильме «Лицо со шрамом» актер Анхель Салазар. Пока официальная причина смерти не раскрывается, но знакомые утверждают, что 68-летний артист имел проблемы с сердцем.

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