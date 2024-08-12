Умер актер из фильма «Лицо со шрамом» Анхель Салазар из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает зарубежное издание Mirror.

68-летний актер был найден мертвым в доме своего друга в Бруклине. Пока официальная причина смерти не называется, но знакомые утверждают, что умерший имел проблемы с сердцем.

Анхель дебютировал в кино в 1979 году, сыграв в фильме «Ночи на бульваре». Наибольшую известность он получил по роли в кинокартине «Лицо со шрамом». Также актер снялся в криминальной драме «Путь Карлито».

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