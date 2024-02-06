В Благовещенске умер 61-летний актер из «Моей прекрасной няни» Александр Симонец. Об этом сообщает портал AMUR.LIFE со ссылкой на Амурский театр драмы.

6 февраля 2024 года скоропостижно умер Александр Симонец. По информации источника, еще утром знакомые видели артиста живым, однако позднее появилась новость о его кончине. Что стало причиной смерти Александра — пока не уточняется.

В Амурском театре драмы шокированы сообщением о смерти актера. Отмечается, что еще в воскресенье он выходил на сцену и исполнял главную роль в спектакле «Слуга двух господ». В театре отметили, что у умершего было много значимых постановок. В качестве примера был назван спектакль «Ханума».

У Александра обширная фильмография. Он запомнился зрителям благодаря участию в таких проектах, как «Моя прекрасная няня», «Глухарь», «Счастливы вместе», «Дружная семейка».

Ранее сообщалось о том, что в Орле на 62-м году жизни скоропостижно умерла педагог по вокалу Валерия Торгова. Она воспитала множество талантливых артистов. Подробности смотрите в этой статье.