Экс-глава ФБР и ЦРУ Уильям Уэбстер умер в 101 год в центре по уходу за больными

В США скончался Уильям Уэбстер - единственный человек, когда-либо возглавлявший и Федеральное бюро расследований (ФБР), и Центральное разведывательное управление (ЦРУ). Ему был 101 год.

Как пишет The New York Times, Уильям Уэбстер умер в центре по уходу за больными 8 августа. При этом причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Свою карьеру Уэбстер начал в качестве федерального судьи. Позже он перешел в ФБР, где сумел подняться по служебной лестнице и в 1978 году возглавил ведомство.

В 1987 году его назначили главой ЦРУ, где Уэбстер проработал до выхода на пенсию в 1991 году.

