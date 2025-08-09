Экс-глава ФБР и ЦРУ Уильям Уэбстер умер в 101 год в центре по уходу за больными
© Alan Diaz/Associated Press/East News
В США скончался Уильям Уэбстер - единственный человек, когда-либо возглавлявший и Федеральное бюро расследований (ФБР), и Центральное разведывательное управление (ЦРУ). Ему был 101 год.
Как пишет The New York Times, Уильям Уэбстер умер в центре по уходу за больными 8 августа. При этом причина и обстоятельства смерти не раскрываются.
Свою карьеру Уэбстер начал в качестве федерального судьи. Позже он перешел в ФБР, где сумел подняться по служебной лестнице и в 1978 году возглавил ведомство.
В 1987 году его назначили главой ЦРУ, где Уэбстер проработал до выхода на пенсию в 1991 году.
