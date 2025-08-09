Актер Мохаммед Аль-Манеа умер в 95 лет из-за проблем с почками и печенью
В Кувейте умер популярный актер Мохаммед Аль-Манеа, снимавшийся во многих сериалах в ролях отцов и мудрых старцев. Ему было 95 лет.
Официальная причина смерти не раскрывается. Однако, по данным портала Sbisiali, незадолго до смерти актера госпитализировали. В реанимации ему стало хуже, врачи не смогли стабилизировать его состояние. 8 августа сердце Мохаммед Аль-Манеа остановилось.
Его сын, Джассим Аль-Манеа рассказал, что у отца были проблемы с почками и печенью, а также другие осложнения здоровья, связанные с преклонным возрастом.
Аль-Мунеа считается одним из основоположников кувейтского искусства. С раннего детства он был одержим театром. Прежде чем стать актером, он работал сначала сварщиком, а потом устроился в нефтяную компанию.
В 1956 году Аль-Манеа присоединился к труппе Народного театра. Актер в итоге стал одним из основателей Арабской театральной труппы.
Мохаммед Аль-Манеа участвовал во многих спектаклях и сериалах, таких как «Город безопасности», «Пути мужественности», «Акушерка», «Дом иллюзий», «Маленькие мечты», «Судьба», «Тайны за солнцем» и других.
Кроме того, он также работал администратором в министерстве образования до выхода на пенсию.
