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Опубликовано 08 октября 2024, 18:14
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Сорвался и ушел в запой: сыгравший депутата Наливкина актер Неретин мог умереть из-за остановки сердца

Mash: сыгравший депутата Наливкина актер Неретин умер из-за остановки сердца.
Сорвался и ушел в запой: сыгравший депутата Наливкина актер Неретин мог умереть из-за остановки сердца

© Freepik

Сыгравший уссурийского депутата Виталия Наливкина в сатирическом интернет-сериале актер Андрей Неретин умер из-за остановки сердца. Это произошло на фоне хронических заболеваний, передает Telegram-канал Mash.

Журналисты узнали подробности смерти Неретина в беседе с адвокатом Галина Антонец. По ее словам, у 48-летнего актера были проблемы со здоровьем. После операции на суставе Андрей почти не ходил. Мог иногда дойти лишь до магазина.

Навещал больного актера продюсер. Он приходил к Неретину: помогал по хозяйству и приносил продукты. Незадолго до смерти звезда интернет-роликов сорвался и выпил алкоголь. До этого он год не употреблял спиртное.

Ранее сообщалось, что Неретин умер из-за оторвавшегося во сне тромба. Однако впоследствии информация, представленная СМИ, не подтвердилась.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Артем Хохлов
Теги:
смерть
причина
актер