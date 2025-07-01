Экс-футболист и сотрудник ЦСКА умер в 27 лет

Умер в возрасте 27 лет бывший футболист и скаут ЦСКА Георгий Кодзаев. Об этом сообщили на сайте команды.

По данным источника, сотрудник клуба скончался 1 июля после длительной болезни.

«Он был добрым, честным человеком, который всегда был готов прийти на помощь, отличным профессионалом и верным товарищем. Руководство и коллектив ПФК ЦСКА выражают свои искренние соболезнования родным и близким Гоши», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Георгий был воспитанником академии ЦСКА, играл за владикавказский «Спартак», московский «Арарат» и ереванский «Эребуни». В 2021 году он завершил карьеру, но продолжил работу скаутом в отделе ЦСКА.

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