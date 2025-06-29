В Подольске умер во время матча 26-летний футболист Артем Калмыков

26-летний игрок футбольного клуба из Подольска «Парковый» Артем Калмыков умер во время матча Лиги «B-3» первенства Московской области. Подробности приводит Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Накануне ФК «Парковый» играл в Подольске с клубом «Нара» из Наро-Фоминска. На 60 минуте матча Артем внезапно потерял сознание и рухнул на поле.

Спортивный врач пытался оказать помощь спортсмену до приезда «скорой», но безуспешно. Футболист скончался до приезда медиков.

В итоге команда из Подольска одержала победу со счетом 7−2 в пользу хозяев. По факту произошедшего будет проведена проверка.

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