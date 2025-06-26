Не хотел ложиться под нож: 18-летний футболист умер во время операции на колене

18-летний полузащитник аргентинского «Атлетико Сан-Тельмо» Камило Нуин умер во время операции на колене. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Спортсмену потребовалась операция из-за травмы крестообразной связки. Молодой футболист не хотел ложиться под нож и попробовал альтернативные методы лечения, но они не оказали нужного эффекта. В итоге Камило Нуин решился на процедуру, которая «стоила ему жизни».

«Сан-Тельмо» в трауре. С глубоким прискорбием сообщаем о кончине Камило Эрнесто Нуина, игрока наших молодежной и резервной команд, которому была сделана операция», — написали сокомандники Нуина.

Камило играл за команды системы «Сан‑Тельмо», которая выступает во втором дивизионе чемпионата Аргентины, с 2022 года. До этого он занимался в академиях «Бока Хуниорс» и «Индепендьенте».

Напомним, в апреле умер победивший рак 39-летний экс-игрок сборной Хорватии Никола Покривач. Спортсмен погиб в ДТП.