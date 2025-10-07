«Ее называли „нежный ангел с улыбкой счастья на лице“»: умерла оперная певица Анна Гурьева

Умерла оперная певица Анна Гурьева. Она была солисткой оперы Большого театра Белоруссии. Информация о кончине артистки появилась в Белорусском телеграфном агентстве.

В Большом театре подтвердили, что Гурьева действительно умерла на 61-м году жизни. Однако пока неизвестно, что стало причиной смерти. Также не уточняется, были ли у певицы какие-то серьезные заболевания.

Отметим, что в культурном учреждении Анна Гурьева работала с 1994 года. За свою карьеру она исполнила сотни оперных партий.

«Она подарила нам столько света, тепла, музыки. Ее называли „нежный ангел с улыбкой счастья на лице“…», — сообщили представители театра.

