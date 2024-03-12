Двоюродного брата Владимира Путина Евгения похоронили в возрасте 91 года

Двоюродного брата президента России Владимир Путина Евгения похоронили. Мужчине был 91 год. Об этом сообщает mk.ru.

Родственника лидера страны не стало в живых еще в первых числах весны 2024 года, а прощание было организовано 10 марта. При этом подробности похорон, а также причина смерти не раскрываются.

Известно, что в нулевых Евгений жил в Ивановской области, однако после того, как его двоюродный брат возглавил Россию, он переехал к сыну в Суздаль. Всю свою жизнь мужчина посвятил медицине и был одним из выдающихся урологов своего региона. Впрочем, в последние годы не было информации о том, чем занимался Евгений Путин.

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