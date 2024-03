Умер певец и автор хита «All by myself» Эрик Кармен. Об этом сообщает aif.ru.

Команда музыканта сообщила о смерти Эрика Кармена 11 марта. Гитарист скончался в возрасте 74 лет. Причина смерти не раскрывается.

«С огромной печалью мы сообщаем душераздирающую новость о кончине Эрика Кармена. Наш милый, любящий и талантливый Эрик скончался во сне на выходных», — написано на официальном сайте певца.

Эрик Кармен был не только известным исполнителем таких хитов, как «All By Myself», «Never Gonna Fall in Love Again», «She Did It», «Hungry Eyes», и «Make Me Lose Control». Но и автором песен. Последний альбом артист выпустил в 2013 году.

