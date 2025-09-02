Дрон зафиксировал смерть альпинистки Натальи Наговициной на пике Победы

Альпинистка Наталья Наговицина мертва. Смерть россиянки зафиксировал дрон, который 2 сентября 2025 года подняли к пику Победы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В распоряжение источника попали кадры, сделанные дроном. На них заметно, что БПЛА подлетел близко к палатке россиянки и не обнаружил в ней признаков жизни.

На склоне Наталья провела 21 день — она застряла на вершине 12 августа после перелома ноги в процессе восхождения на пик Хан-Тенгри. Ее пытались спасти несколько российских и зарубежных команд — один из спасателей погиб. Позже специалисты отказались искать Наговицину — на вершине была плохая погода. Спасатели утверждали, что россиянка не сможет выжить в таких условиях и со сломанной ногой.

