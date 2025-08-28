Один член группы погиб: российских альпинистов завалило камнями в горах Кабардино-Балкарии

В горах Кабардино-Балкарии погиб альпинист Александр Расторгуев. Других членов его группы завалило камнями. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 25 августа альпинисты вышли на маршрут. В составе группы были двое мужчин и одна девушка. Возглавлял ее экс-президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев. 27 августа на одном из участков произошел сход камней, в результате которого Расторгуев погиб.

Отмечается, что другие альпинисты получили травмы различной степени тяжести. Их удалось эвакуировать на вертолете. Девушка, которая была в составе группы, доставлена в больницу. Другие подробности уточняются.

Александр Расторгуев совершил за свою жизнь более 200 восхождений. Он являлся мастером спорта по альпинизму.

