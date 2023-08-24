Долго аплодировали и пели l'Italiano: сотни фанатов простились с умершим Тото Кутуньо

В Милане состоялись церемония прощания и похороны известного итальянского певца Тото Кутуньо. Желающих проводить музыканта в последний путь оказалось столько, что пространства базилики не хватило для всех, передает Ura.ru со ссылкой на зарубежное СМИ.

Траурные мероприятия проходили в миланской базилике Санти-Нерео-эд-Акиллео. Толпы фанатов наводнили территорию вокруг здания. Не всем желающим проститься с итальянским певцом хватило места.

Сотни людей во время церемонии аплодировали умершей знаменитости. Также многие исполняли его легендарную композицию — l'Italiano. После прощания с Кутуньо его тело предали земле.

Перед смертью певец долгое время пролежал в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Он был госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Врачи пытались стабилизировать состояние 80-летнего исполнителя, но тому становилось все хуже.

Причиной смерти Кутуньо стал рак простаты. Зарубежная пресса сделала такой вывод, основываясь на заявлениях менеджера певца. Исполнитель узнал об онкологии в 64 года. Он активно боролся с заболеванием и даже прошел курс химеотерапии. Однако в дальнейшем, по всей видимости, у Кутуньо случился рецидив.

Ранее российская певица Диана Гурцкая высказалась о смерти легендарного итальянского музыканта. Она прервала молчание спустя долгое время. Последний раз она комментировала скоропостижную кончину своего мужа Петра Кучеренко. Кутуньо, по словам звезды, был мастером своего дела и умел тонко чувствовать слушателя.