Дочь Михаила Ульянова похоронили на Новодевичьем кладбище в могиле родителей. Об этом сообщает издание aif.ru.

О смерти 63-летней Елены Ульяновой стало известно 15 сентября 2023 года. Ее тело нашли в московской квартире.

На церемонию прощания с Еленой пришли ее коллеги-художники и артисты Театра имени Вахтангова, которым долгие годы руководил Михаил Ульянов. Отмечается, что незадолго до смерти дочь актера передала театру его личные вещи, иконы и награды.

Сообщается, что наследниками Ульяновой стали ее дочь Елизавета и внуки Игорь и Анастасия.

Елена обрела покой на Новодевичьем кладбище в могиле, в которой похоронены ее отец и мать.

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