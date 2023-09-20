На 92-м году жизни умер создатель «Дяди Стёпы» Герман Мазурин

Скончался создатель «Дяди Стёпы» художник Герман Мазурин. Ему был 91 год. Об этом сообщил Life.ru.

Известно, что два месяца назад деятель искусства попал в больницу после того, как неудачно упал в собственном доме с высоты своего роста на улице Малая Дмитровка. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга средней тяжести.

Все это время Мазурин продолжал находиться в клинике. Врачи пытались спасти его жизнь, однако стабилизировать состояние 91-летнего художника так и не удалось. Травмы, полученные после падения, и стали причиной смерти.

Отметим, что Герман Мазурин стал широко известным благодаря «Дяде Стёпе» автора Сергея Михалкова, однако это далеко не единственный его проект. За всю свою карьеру он оформил более 300 книг. Самые знаменитые его работы: «Каштанка», «Старик Хоттабыч», «Приключения Тома Сойера», «Слон», «Гиперболоид инженера Гарина» и «Аэлита».

Ранее стало известно о смерти поэта-песенника Николая Добронравова. Он скончался после тяжелой и продолжительной болезни.