Дочь Льва Рубинштейна подтвердила смерть 76-летнего поэта

76-летний поэт и публицист Лев Рубинштейн умер после аварии в Москве. Об этом сообщила его дочь Мария на своей странице в «Живом журнале».

«Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня», — написала она.

Напомним, 8 января его сбила машина в центре Москвы, недалеко от дома. Последние дни своей жизни поэт находился я в НИИ Склифосовского. Он получил серьезные травмы и был в крайне тяжелом состоянии. После Рубинштейн впал в глубокую кому. До этого ему провели сложную операцию. Прогнозов на выздоровление врачи не давали.

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