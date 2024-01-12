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10:44, 12 января 2024
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Состояние крайне тяжелое: что происходит со Львом Рубинштейном, которого сбила машина в Москве

Сбитый машиной 76-летний поэт Лев Рубинштейн впал в глубокую кому.

Состояние крайне тяжелое: что происходит со Львом Рубинштейном, которого сбила машина в Москве

© Freepik

76-летний поэт Лев Рубинштейн впал в глубокую кому после ДТП в Москве. Автора сбила машина на нерегулируемом переходе, и пока улучшений в его состоянии не наблюдается. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Напомним, что в больницу Рубинштейн был доставлен 8 января с улицы Образцова, и его сразу же поместили в реанимацию. Врачи диагностировали у литератора гематому головного мозга, раздробление таза, переломы ребер, а также скуловой и височной костей.

В клинике, чтобы помочь поэту, врачи провели сложную операцию, однако пока видимых улучшений добиться не удалось. Сейчас пациент находится в глубокой коме. Прогнозов на выздоровление автора пока нет.

Отметим, что после случившегося водителя, сбившего Рубинштейна, задержали. Было возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. Срок может измениться, если литератор выживет.

Ранее сразу после выписки из больницы скончался артист Юрий Соломин. Его внучка рассказала, что он ушел из жизни во сне.

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