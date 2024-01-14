Умер в муках: ушел из жизни известный советско-венгерский актер

В возрасте 77 лет умер советско-венгерский актер театра и кино, артист дубляжа Миклош Бенедек. Российскому зрителю он был знаком благодаря ролям в картинах «Псевдоним: Лукач» и «Солдаты свободы» — совместных проектах кинематографистов из СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, Чехословакии и ГДР.

Как пишет в своем некрологе портал HGV, причиной смерти артиста стала тяжелая болезнь. При этом Миклош Бенедек до последних дней не покидал сцену.

Артист страдал от серьезных проблем с сердцем и легкими. Его госпитализировали в декабре 2022 года и весной прошлого года.

Накануне своей смерти Бенедек работал над автобиографической книгой, но так и не успел ее завершить.

Ранее мы писали, что 31 декабря умер актер Сергей Гавлич, известный зрителям по сериалу «Улицы разбитых фонарей» и фильму «Утомленные солнцем 2». Ему было 74 года. Причина смерти не уточняется, однако сообщалось, что он серьезно болел.