Дочь директора Ассоциации производителей пива покончила с собой в Москве

В московской квартире найдена мертвой дочь директора Ассоциации производителей пива и члена Экспертного Совета при Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка Вячеслава Мамонтова. 34-летняя россиянка совершила суицид. Об этом сообщает ИА Регнум.

По информации источника, на протяжении нескольких дней женщина не выходила на связь, из-за этого 7 января ее отец обратился в полицию. Он рассказал, что в последний раз общался с дочерью 5 января, после чего она пропала. В ее квартиру он проникнуть не мог, поэтому пришлось вскрывать замок.

Когда правоохранители оказались внутри апартаментов россиянки, они увидели ее без сознания на кухне. Рядом с ней на столе лежала предсмертная записка, в которой она извинялась перед близкими. Известно, что мертвой женщина пролежала около суток до обнаружения. Причина, по которой она решила уйти из жизни, не разглашается.

Ранее в Обнинске 11-летний мальчик покончил с собой в новогодние праздники после того, как мама не разрешила ему поиграть и забрала планшет.

А 31 декабря суицид совершил подросток из Новосибирска, которому не подарили компьютер из-за плохих оценок.