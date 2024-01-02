Baza: в Новосибирске подросток совершил суицид в новогоднюю ночь из-за подарка

В Новосибирске семиклассник покончил с собой в новогоднюю ночь, так как не получил от родителей в подарок желаемый компьютер. В предсмертной записке он обвинил во всем именно маму и папу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, 14-летний мальчик очень хотел получить 31 декабря компьютер, но незадолго до наступления 2024 года узнал, что ему его не купили. Причина – плохая успеваемость. В итоге подросток не смог справиться с досадой и решил совершить суицид, перед этим оставив записку.

Тело школьника обнаружила мать, когда хотела позвать сына к столу. Он находился в своей комнате без сознания. В записке же было указано следующее: «В этом виноваты Вы. Скажите всем моим близким, что я их очень любил. С Новым 2024 годом».

Ранее в Свердловской области нашли тело 14-летнего подростка. Он пропал 29 декабря после того, как вышел из дома своей возлюбленной. Оказалось, что школьник замерз насмерть на улице.