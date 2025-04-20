Директор «На-На» Виталий Фроликов умер в 76 лет во время операции на сердце

Умер директор группы «На-На» Виталий Фроликов. Ему было 76 лет.

Как пишет Lire.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, Фроликов скончался во время плановой операции на сердце. Врачи не смогли реанимировать пациента и констатировали смерть.

Официальная причина смерти не раскрывается. Также нет данных о том, когда состоится церемония прощание, и где пройдут похороны.

Диагноз не раскрывается. Также нет данных о том, когда состоится церемония прощания и где будет похоронен Фроликов.

Пресс-служба музыкального коллектива в соцсети «ВКонтакте» подтвердила информацию о смерти директора группы.

«Ушел из жизни Фроликов Виталий Иванович. Близкий человек для группы "На-На", душа и сердце коллектива, директор группы. Он останется навсегда в наших сердцах», - говорится в некрологе.

В группе «На-на» Виталий Фроликов проработал более 30 лет, ездил с музыкантами на гастроли.

Ранее музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал о популярности основанной в 1989 году группы «На-На». Он отметил, что благодаря продюсеру Бари Алибасову и директору Виталию Фроликову группа каждый день себя кормит, гастролирует. Их заказывают очень часто на частные корпоративы.

Также сообщалось, что скончалась заслуженная артистка Самарской области Любовь Долгих, сыгравшая в фильме «Метро» и сериале «Жизнь и судьба». Ей было 74 года.