Актриса из фильма «Метро» Любовь Долгих умерла за месяц до 75-летия

Скончалась заслуженная артистка Самарской области Любовь Долгих, сыгравшая в фильме «Метро» и сериале «Жизнь и судьба». Ей было 74 года. Об этом сообщил театр юного зрителя «СамАрт».

В мае актрисе могло бы исполниться 75 лет. Причина ее смерти не уточняется.

Любовь Долгих окончила Иркутское театральное училище. Ее карьера началась в Алтайском драмтеатре, где актриса сыграла Евгению Комелькову в «А зори здесь тихие», Ларису в «Бесприданнице», мальчишку Фелека в спектакле «Король Матиуш Первый». Затем она перешла в Алтайский ТЮЗ.

С 1978 года Долгих начала работать в «СамАрте», где сыграла более 100 ролей. Актриса отслужила в театре почти 50 лет.

«Шекспир, Чехов, Гоголь, Островский, Гибсон, Брэдбери, Брехт – в биографии ролей и спектаклей Любови Долгих почти весь мировой репертуар. Навсегда запомнилась зрителям особенная роль актрисы – Голда в «Поминальной молитве» Андрея Дрознина», - отметили в некрологе.

Появлялась актриса и в кино. Она сыграла в фильме-катастрофе «Метро», где с ней на одной съемочной площадке работал Сергей Пускепалис. Вместе с ним Любовь Долгих также появилась в сериале «Жизнь и судьба».

Прощание с Любовью Долгих пройдет 21 апреля с 11:00 до 12:00 в Самарском доме актера по адресу: ул. Вилоновская, 24.

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