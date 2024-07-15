Девушка погибшего акробата в цирке Ростова-на-Дону отреагировала на его смерть. Адриана Стерлинг трогательно обратилась к циркачу в соцсети.

15 июля 2024 года стало известно о гибели акробата в цирке Ростова-на-Дону. Погибший — 44-летний колумбиец. Он ехал на велосипеде по канату без страховки. По словам Адрианы, артист имел большие планы на жизнь, которые хотел воплотить вместе с ней. Девушка призналась, что не может поверить в смерть любимого.

«Любимый, ты не знаешь, какую пустоту оставляешь в моей жизни. Столько планов, которые мы хотели выполнить, и целей, которых надеялись достигнуть... Но ты ушел, оставив меня с великой болью... Я благодарю Бога за то, что ты появился в моей жизни, и благодарю тебя за каждый момент, который мы провели вместе», — высказалась девушка.

Известно, что у погибшего остались мама и пять сестер.

Подробности о гибели циркача читайте в этой новости.

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