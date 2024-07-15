Остался один скелет: найден труп мужчины, который может быть пропавшим известным блогером

В Тюмени обнаружили труп мужчины, который может быть известным блогером Ильей Тихоновским. Как сообщает 72.RU труп находился в очень плохом состоянии, от тела остался один скелет. Он был неподалеку от одного из СНТ в районе поселка Боровский. В этих местах в январе пропал блогер-кошатник.

По данным источника, страшную находку обнаружили в пятницу, 12 июля. Из-за состояния трупа, сначала была версия, что останки принадлежат подростку. Но выяснилось, что это было тело мужчины старше 40 лет. По версии следователей, это может быть Илья Тихоновский. Он пропал 5 января 2024 года.

Журналисты связались с СУ СКР по Тюменской области, где подтвердили обнаружение трупа. Но там заявили, что личность определить невозможно из-за того, что он долго пролежал на улице. Остается только ждать результатов генетической экспертизы.

Напомним, что известный блогер Илья Тихоновский приехал в Тюмень из деревни Онуфриево Исетского района. В последний раз он был в поле зрения возле магазина на улице Мельникайте, оттуда он ушел к дороге и пропал. Волонтеры пытались найти мужчину, но поиски не принесли результатов.

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