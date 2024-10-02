Умер в возрасте 86 лет продюсер «Звездных войн» и «Индианы Джонса» Роберт Уоттс

В США умер кинопродюсер Роберт Уоттс, который работал с режиссерами Джорджем Лукасом и Стивеном Спилбергом над фильмами «Звездные войны» и «Индиана Джонс». Ему было 86 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается. Также нет информации о том, где похоронят кинопродюсера.

Как пишет Daily Express, смерть Уоттса подтвердил его представитель Джулиан Оуэн.

Дебют Уоттса в киноиндустрии состоялся в 1960 году, когда начинающему актеру досталась роль курьера в фильме братьев Боултинг «Французская любовница». Позже он работал в качестве второго помощника режиссера в фильме «Человек посередине».

В 1965 году Уоттс активно работал в качестве менеджера над фильмом «Дорогая» с Джули Кристи и Дирком Богардом в главных ролях. В 1967 году - над фильмом о Джеймсе Бонде «Живешь только дважды». Кроме того, Уоттс был задействован в производстве картины Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея», премьера которого состоялась в 1968 году.

Одним из главных проектов в карьере Уоттса стала космическая сага о «Звездных войнах». Затем кинопродюсер долгое время сотрудничал с Джорджем Лукасом.

Вторым знаковым проектов стала серия приключенческих картин об Индиане Джонсе. Он также работал над фильмами Стивена Спилберга «Кто подставил кролика Роджера» и «Американская история: Файвел едет на Запад».

В своем некрологе Джулиан Оуэн рассказал, что за работу над первым фильмом «Звездные войны» Уоттсу заплатил из своего кармана сам Джордж Лукас, так как у кинокомпании Fox тогда были финансовые проблемы и они не верили в успех фильма, ставшего впоследствии культовым.

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