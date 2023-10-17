Цирковой артист Василий Шанин разбился насмерть, выпав из окна высотки в Москве

Артист цирка Василий Шанин выпал из окна высотки в Москве. 33-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской государственной цирковой компании («Росгосцирк»).

Как стало известно, с работы Шанин ушел еще в феврале текущего года. После увольнения он начал выступать в составе шоу «Дикая планета». Он удивлял зрителей, дрессируя лошадей.

На данный момент нет информации, как именно Василий выпал из окна и при каких обстоятельствах. Также пока не сообщается, где пройдет прощание с артистом.

Ранее стало известно о смерти виолончелиста Александра Готгельфа. Он скончался прямо на уроке. Около 16:00 ему стало плохо, и уже никто ему не смог помочь. Из жизни музыкант ушел в возрасте 75-ти лет.

Также умер композитор Геннадий Гладков в возрасте 88-ми лет. Он написал музыку к более чем 100 фильмам, среди которых «Джентльмены удачи», «12 стульев», «Обыкновенное чудо» и другие.