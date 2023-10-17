Скончался на уроке: стали известны подробности смерти виолончелиста Готгельфа

Заслуженный виолончелист РФ Александр Готгельф умер прямо на уроке. Об этом стало известно изданию mk.ru.

Вчера, 16 октября пресс-служба Российского национального оркестра сообщила о смерти музыканта. Но журналистам удалось выяснить подробности случившегося. Оказалось, что 75-летний мужчина скончался в здании училища имени Ипполитова-Иванова прямо на уроке. Он преподавал виолончель.

«Около 16.00 во время занятий Готгельфу стало плохо», – отмечается в сообщении.

Коллеги вызвали сотрудников скорой помощи, но им не удалось спасти музыканта.

Напомним, что Александр Готгельф – выпускник института имени Гнесиных, с 1990 года работал в Российском национальном оркестре в качестве концертмейстера группы виолончелей. Выступал с Игорем Ойстрахом, Михаилом Плетневым, Наталией Шаховской. Кроме того, он вел педагогическую работу.

Информации о дате и месте прощания и похорон музыканта пока нет.

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